Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в начале августа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В начале августа в Москву придут тепло и жара, а в конце текущей недели температура поднимется выше 30 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Погода на этой неделе будет по-настоящему летней, соответствующей представлениям москвичей о лете. Дневные температуры начиная со среды будут 26–28 градусов, в пятницу столбики термометров будут стремиться к 30-градусной отметке, а в субботу "перепрыгнут" ее – 29–32 градуса", – отметил он.

По словам синоптика, ночные температуры также окажутся высокими – до 16–18 градусов. Однако в течение недели могут быть небольшие дожди и переменная облачность, уточнил метеоролог.

"Возможны также непродолжительные летние грозы. Поэтому погода на этой неделе будет очень комфортная. С одной стороны, в начале августа ожидается очень теплая погода, с другой – не изнуряющая жара", – сказал он.

Кроме того, Вильфанд сообщил, что из-за такой погоды можно будет возобновить купальный сезон, температура водоемов составит до 21 градуса.

Ранее синоптик говорил, что жителей и гостей Москвы ожидают температура до 28 градусов и небольшие дожди в ближайшие дни. В конце недели прогнозируется потепление. Вильфанд отмечал, что в конце недели столбики термометров могут показать до 30 градусов.

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