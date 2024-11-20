Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на выездные регистрации в 2025 году. В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичам предлагают заключить брак в самые красивые и популярные даты, а также провести церемонию на необычных площадках

Заместитель начальника управления ЗАГС Москвы Юрий Бутов сообщил о запуске более 10 500 мест для регистрации брака. Среди самых популярных выездных площадок названы особняк Спиридонова, гостиница "Националь" и башни "Москва-Сити". Бутов отметил, что более 80% заявок от молодоженов были учтены при формировании графика.

Подать заявление можно как онлайн на портале "Госуслуги", так и непосредственно в самих дворцах бракосочетания. Ознакомиться с доступными датами и площадками можно на mos.ru или с помощью сервиса "Наша свадьба". Там же молодожены могут подобрать удобную для себя локацию, рассчитать количество гостей и узнать более подробную информацию.

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