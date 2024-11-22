Москвичи выразили свое отношение к тем, кто берет отпуск перед Новым годом

Всего 11% жителей столицы негативно относятся к тем, кто берет отпуск перед Новым годом. Отдыхать в канун праздников предпочитают сотрудники помоложе.

Москва 24 запустила опрос в своем телегам-канале и решила поинтересоваться у горожан, как они относятся к таким коллегам. Так, 68% выбрали вариант ответа "у нас все ровно", еще 32% ответили "временами бесят".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.