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22 ноября, 16:30

Общество

Москвичи выразили свое отношение к тем, кто берет отпуск перед Новым годом

Москвичи выразили свое отношение к тем, кто берет отпуск перед Новым годом

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Всего 11% жителей столицы негативно относятся к тем, кто берет отпуск перед Новым годом. Отдыхать в канун праздников предпочитают сотрудники помоложе.

Москва 24 запустила опрос в своем телегам-канале и решила поинтересоваться у горожан, как они относятся к таким коллегам. Так, 68% выбрали вариант ответа "у нас все ровно", еще 32% ответили "временами бесят".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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