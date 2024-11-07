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07 ноября, 19:30

Общество

Группа "Море Монро" выступила в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве

Группа "Море Монро" выступила в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова посетила группа "Море Монро". Для артистов провели экскурсию по центру, показали, насколько быстро и удобно организован процесс сбора и подготовки документов. Музыканты пообщались с военнослужащими, которые уже подписали контракты.

Артисты отметили, что процесс оформления организован на самом высоком уровне.

Пункт работает ежедневно с 09:00 до 18:00. Дополнительную консультацию о возможности прохождения службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей можно получить по телефону горячей линии 117.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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