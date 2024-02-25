В Госдуме выступили против закупки иностранных игрушек в детские сады

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Иностранные игрушки не должны закупаться в российские детские сады в рамках госзаказа. Об этом заявила депутат Государственной думы Мария Бутина, ее слова приводит ТАСС.

Как отметила Бутина, сегодня большее внимание уделяется принадлежностям и книгам, ориентированным на школьный возраст, однако нельзя забывать и про детей дошкольного возраста. По словам Бутиной, иностранные детские игрушки не должны закупаться в детские сады.

"Родители вольны покупать такие игрушки, какие они хотят. Но не по государственному заказу", – сказала она.

Депутат напомнила, что, согласно российскому законодательству, в нашей стране проводится психологическая и педагогическая экспертиза детских товаров.

Ранее российские власти решили провести эксперимент по маркировке ряда детских товаров с 20 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года. Эксперимент включил в себя продукцию для детей в возрасте до 14 лет. В списке оказались в том числе самокаты, игрушечные автомобили, куклы и коляски для них, головоломки, наборы электрических гоночных машин, карточные и настольные игры, столы для игры в бильярд и пинбол.