Первый в РФ международный форум винного туризма пройдет в Краснодарском крае

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Первую международную конференцию "Форум винного туризма: успешные практики и тенденции" организуют в РФ с 11 по 13 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на основного владельца Абрау-Дюрсо Бориса Титова.

"Известно, что внутренний туризм у нас в силу естественных причин испытывает бум, но российское виноделие заслуживает и большего. Мы практически готовы встать в ряд мировых винодельческих провинций, и нужно уже сегодня прилагать усилия к тому, чтобы в глазах иностранцев энотуристические поездки в Россию выглядели максимально привлекательно", – сказал он.

По словам Титова, мероприятие состоится в поселке Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Его организует Центр туризма при поддержке Всемирной организации винного туризма (GWTO) и Международного эногастрономического центра.

На форуме о своей деятельности расскажут российские виноделы, представители органов власти, туроператоры, профильные университеты, а также иностранные партнеры. Также с речью выступит президент GWTO Хосе Антонио Видаль, который поделится актуальными мировыми тенденциями и лучшими отраслевыми практиками, отметил Титов.

Форум также посетят профессионалы из Азербайджана, Аргентины, Китая, Таиланда, Турции, Узбекистана, Уругвая и других государств. У участников появится возможность создания единой карты винных маршрутов России, которая объединит крупные и небольшие винодельни Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым и Севастополя.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 24 по 26 мая состоится 27-й Российский Интернет-форум (РИФ-2023). Главными темами станут построение нового технологического будущего и объединение ИТ-бизнеса.

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