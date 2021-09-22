Занятия в пермском вузе, где произошла стрельба, планируют возобновить 27 сентября

Фото: РИА Новости/Алексей Смирнов

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), где произошла стрельба, планируется возобновить занятия 27 сентября. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона.

"Давайте в понедельник посмотрим, как начнется процесс обучения", – приводит слова Махонина ТАСС.

Губернатор добавил, что планирует посетить вуз и встретиться с преподавателями и студентами.

По последним данным, число пострадавших при стрельбе в ПГНИУ увеличилось до 43 человек.

Трагедия в учебном заведении произошла 20 сентября. Один из студентов пришел утром в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На момент происшествия в здании находилось около трех тысяч студентов.

Задержал налетчика сотрудник ДПС, младший лейтенант Константин Калинин. Молодой человек оказал сопротивление полицейскому и был ранен. В настоящее время стрелок находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате стрельбы погибли шесть человек.