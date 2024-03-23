Горение на площади 500 квадратных метров сохраняется в "Крокус Сити Холле"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На кровле и двух этажах "Крокус Сити Холла", где накануне произошел теракт, сохраняется горение на площади 500 квадратных метров. МЧС РФ сообщает об этом в своем телеграм-канале.

"Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах. Общая площадь составляет 500 квадратных метров", – говорится в публикации.

В ведомстве также отметили, что спасатели на данный момент разобрали 41 кубометр завалов. К работе привлечены члены аэромобильных группировок центра "Лидер" и отряда "Центроспас".

Террористы открыли стрельбу в здании "Крокуса" вечером 22 марта. Это произошло перед началом концерта группы "Пикник".

Затем внутри здания разгорелся пожар. Огонь распространился почти на 13 тысяч квадратных метров. Через некоторое время возгорание локализовали.

По последним данным, число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте. ФСБ задержала 11 человек, в том числе 4 террористов, непосредственно причастных к стрельбе. Один из мужчин рассказал, что ему предложили 500 тысяч рублей за убийство людей.



Спасатели начали разбор завалов в "Крокус Сити Холле"