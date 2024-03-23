Более 2 тыс москвичей выразили готовность сдать кровь пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Свыше двух тысяч жителей Москвы выразили готовность сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает столичный Депздрав в своем телеграм-канале.

Главврач Центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова добавила, что сейчас в столице обеспечена потребность в крови и ее компонентах.

Ранее сообщалось, что Мосгортранс выделил 14 автобусов, чтобы доноры крови могли дождаться своей очереди в тепле, также им раздают воду. Как писал Дептранс Москвы, транспорт будет находиться около центров переливания крови в течение всего дня 23 марта.

Также более 600 человек уже сдали кровь за первый час работы донорских центров в Московской области.

Вечером 22 марта неизвестные ворвались в "Крокус Сити Холл" и стали стрелять по людям. После этого в здании начался пожар, площадь которого почти достигла 13 тысяч "квадратов".

По информации главреда RT Маргариты Симоньян, в теракте погибли 143 человека. С ее слов, жертв уже больше, чем в Норд-Ост.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте. В субботу, 23 марта, четырех подозреваемых задержали в Брянской области. Один из них позже сказал, что за убийство людей ему пообещали около одного миллиона рублей.

В стационары Москвы поступили 88 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"