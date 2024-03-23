МЧС опубликовало список из 99 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

МЧС РФ опубликовало список из 99 пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

По данным на 4:00, в списке значится 84 жителей Москвы и 15 жителей Московской области.

В свою очередь, глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что пострадавших доставили в 12 больниц Москвы, им оказывается вся необходимая помощь.

"Привлечены все главные специалисты, все необходимое есть, помощь оказывается", – сказал он.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться.

Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших, включая 7 детей. В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

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