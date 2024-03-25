Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

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Новости

25 марта, 07:30

Город

Дом по программе реновации появится на западе Москвы

Дом по программе реновации появится на западе Москвы

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На западе Москвы появится еще один дом по программе реновации. Современный жилой комплекс начали строить в районе Кунцево на Молодогвардейской улице.

Всего в новостройке будет около 300 квартир различных планировок, включая квартиры для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Кроме того, здание будет оборудовано современными лифтами, системами безопасности и охраны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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