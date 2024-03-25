Дом по программе реновации появится на западе Москвы

На западе Москвы появится еще один дом по программе реновации. Современный жилой комплекс начали строить в районе Кунцево на Молодогвардейской улице.

Всего в новостройке будет около 300 квартир различных планировок, включая квартиры для маломобильных граждан: в них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. Кроме того, здание будет оборудовано современными лифтами, системами безопасности и охраны.

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