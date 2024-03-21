Реставраторы нашли тайник в доме скульптора Андреева в центре Москвы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Реставраторы обнаружили тайник в доме скульптора Николая Андреева в Большом Афанасьевском переулке. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

"Реставрационные работы нередко преподносят сюрпризы и радуют нас интересными находками, тайник в доме скульптора Андреева – одна из них. В рамках противоаварийных работ специалисты демонтировали старый линолеум и прогнившие доски пола, а под ними оказался полностью заполненный различными предметами бетонный погреб", – сказал он.

Внутри нашли гипсовые головы и другие элементы от барельефов Владимира Ленина, Иосифа Сталина и Владимира Маяковского, изразцы, книги, детали мебели и другие предметы начала 20-го века. Все находки переданы специалистам, которые изучат их и определят ценность. Самые интересные предметы после реставрации поместят на выставку "Находки в реставрации", организованную департаментом культурного наследия.

Здание было построено в 1893 году по проекту известного архитектора Александра Каминского. С 1900 по 1932 год здесь жил и работал скульптор Андреев. После его смерти квартиры в доме стали коммунальными, а мастерские передали другим скульпторам и художникам. Специалисты предполагают, что хозяином тайника вполне мог быть кто-то из них.

Как рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, сооружение будет отреставрировано по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"В течение первых пяти лет инвестор должен восстановить объект площадью более 800 квадратных метров, после чего он сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению", – добавил он.

Сейчас рабочие ведут противоаварийные работы, устанавливают водонепроницаемое покрытие, улучшают устойчивость перекрытий и стропил, а также исследуют здание, чтобы в будущем составить проект реставрации и сохранить его уникальные черты.

Здание выставили на торги в мае 2023 года. Летом состоялся аукцион, по итогам которого был заключен договор с фирмой "Третий тайм". Договор с инвестором рассчитан на 49 лет.

"Актуальный репортаж": мастерскую скульптора Андреева восстановят в Москве