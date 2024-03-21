Специалисты отремонтировали три дома в неоклассическом стиле на востоке Москвы

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок три дома в Восточном административном округе столицы по программе капитального ремонта. Как сообщили на портале mos.ru, чтобы сохранить первоначальный облик зданий, эксперты применяли современные технологии и отечественные материалы.

Первый дом, находящийся на Измайловском бульваре, построили в 1952 году. Он представляет собой пример столичной архитектурной моды середины прошлого столетия. Обладая гранеными ризалитами и карнизом с дентикулами, а также декором из лепнины, постройка продолжает привлекать взгляды как туристов, так и жителей города. В целях сохранности первозданного вида здания строители восстановили все технические характеристики, обновили фасад, крышу и заменили инженерные системы.

Второй дом, в котором завершились реконструкционные работы, построили в 1954 году на Первомайской улице. Его визитной карточкой стали расположенные на крыше декоративные элементы.

Возведенное по индивидуальному проекту строение выделялось трехгранными эркерами на фасаде и лучковыми перемычками на полуарочным окнах. В рамках капремонта специалисты укрепили, а местами и полностью заменили кирпичную кладку, декоративные элементы фасада восстановили и бережно окрасили. Уточняется, что для выделения основного объема рабочие использовали темно-желтый цвет.

Последний дом, где были завершены работы, был возведен в 1951 году на Верхней Первомайской улице, его также проектировали по индивидуальному проекту.

Здание стало сложнейшим из списка из-за своей особенной формы: пластику уличных фасадов определяли выступы прямоугольных эркеров и порталы входных групп.

Здесь мастера начали с расчистки внешних стен и ремонта штукатурного слоя, после чего перешли к ремонту балконных плит и архитектурных элементов. В итоге стены дома обрели цвет слоновой кости, а архитектурный декор подчеркнули кремово-белым цветом.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в текущем году правительство города планирует отремонтировать 247 жилых домов. Все здания находятся в Южном административном округе.

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