Отделка внутренних помещений станции "Бачуринская" выполнена почти наполовину

Фото: stroi.mos.ru

Работы по архитектурной отделке интерьера будущей станции Троицкой линии метро "Бачуринская" выполнены на 47%, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Сегодня уже полностью завершили монтаж основных конструкций станционного комплекса. На финальном этапе находится пусконаладка инженерных систем и декоративная отделка. Работы по возведению станции планируется завершить уже в этом году", – уточнил заммэра.

Бочкарев добавил, что общая готовность станции превышает 70%.

В свою очередь, руководитель Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в рамках строительства планируется монтаж различных систем, которые обеспечат комфортное и безопасное пребывание на станции метрополитена, а также стабильную работу линии и всего станционного комплекса.

Речь идет о системе электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования, автоматике и телемеханике движения поездов, средствах связи и системе пожарной безопасности. Загрутдинов указал, что при отделке станции широко применялся алюминий, а также ценные породы камня.

"В общей сложности площадь гранитного покрытия на станции "Бачуринская" превышает 4,6 тысячи квадратных метров, а вес – свыше 380 тонн", – рассказал он.

Для отделки полов и лестниц строители использовали мансуровский гранит, для цоколя колонн и путевых стен – габбро-диабаз, при этом гранатовый амфиболит украсит стены, парапеты, цоколи венткиосков и павильонов, указывал руководитель департамента.

Ранее Загрутдинов сообщал, что при отделке использовали гранит из 3 российских регионов. В частности, мансуровский гранит привезли из Башкортостана, а габбро-диабаз – из Карелии.

По словам Сергея Собянина, достроить все станции первой очереди Троицкой линии протяженностью 26 километров планируется до конца 2024 года.