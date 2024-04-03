Транспортные компании Москвы сэкономили 238 млн руб благодаря нацпроекту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные транспортные компании смогли сэкономить 238 миллионов рублей с 2022 года благодаря национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Как рассказала глава ведомства Мария Багреева, за два года участниками нацпроекта в столице стали 12 транспортных компаний, восемь из них уже завершили пилотные проекты и смогли увеличить производительность в среднем в 1,8 раза. Кроме того, их рабочие процессы стали быстрее на 55%, а неиспользуемые запасы сократились на 40%, сказала она.

Багреева добавила, что в рамках нацпроекта 140 сотрудников транспортной отрасли уже прошли обучение, а 46 из них стали внутренними инструкторами по бережливому производству. Сейчас они помогают своим коллегам внедрять практику непрерывных улучшений, отметила глава департамента. По ее словам, также свои бизнес-процессы улучшают ГУП "Московский метрополитен", "Федеральная пассажирская компания", "Мосгортранс" и другие.

Так, в ходе проведения пилотного проекта московский оператор наземного общественного транспорта ГУП "Мосгортранс" на треть увеличил свою производительность труда при проведении ТО-2 (технического обслуживания) автобусов на эксплуатационной площадке "Бибирево". В данный момент техобслуживание одного транспортного средства занимает 7,5 часа, что на 63% быстрее, чем до реализации нацпроекта. Всего в месяц на площадке специалисты обслуживают 52 автобуса вместо 43.

Логистическая компания "Нортранс" тоже завершила первый этап нацпроекта, благодаря чему улучшила процесс управления контроля заказов в рейсах, уточнили на портале мэра и правительства Москвы. Отныне на обработку одной заявки уходит в среднем 45 часов, что на 84% меньше, чем ранее, а диспетчер может за сутки обработать 15 заявок вместо девяти.

Ранее сообщалось, что за март наземный общественный транспорт Москвы перевез почти на шесть миллионов пассажиров больше в сравнении с таким же периодом 2023 года. Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что москвичей привлекают доступность, безопасность и удобство. Кроме того, столичное правительство развивает сеть маршрутов, добавляет новые остановки и обновляет парк.