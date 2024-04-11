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Новости

11 апреля, 08:00

Экономика

Производство машин и оборудования в Москве выросло на 25% за 2023 год

Производство машин и оборудования в Москве выросло на 25% за 2023 год

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Производство машин и оборудования в Москве за 2023 год выросло на 25%, а с 2019 года – в пять раз. Столичные предприятия все активнее инвестируют в новые разработки, а город со своей стороны помогает промышленникам. Для высокотехнологичных предприятий столицы действуют более 20 мер поддержки.

Как Москва помогает предприятиям? Как выглядит конкуренция на российском рынке после ухода западных компаний? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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