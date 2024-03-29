Экономист спрогнозировал рост курса доллара в мае-июне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара может начать расти с конца весны – начала лета. Об этом Москве 24 рассказал директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

В пятницу, 29 марта, на открытии торгов на Московской бирже курс американской валюты составил 92,4 рубля.

По словам Остапковича, на рост курса доллара в ближайшие месяцы повлияет баланс экспорта и импорта.





Георгий Остапкович директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Где-то с мая-июня будет вялотекущее, некритичное снижение национальной валюты, доллар потихоньку пойдет в сторону 100 рублей.

Экономист подчеркнул, что ничего критичного в повышении курса американской валюты для России нет. Более того, это будет позитивно для российского бюджета, который запланирован с высоким ростом доходов.

"В принципе такая цифра устроила бы и экономических агентов и резко не повлияла бы на население. Потому что мы уже постепенно переходим на импортозамещенную продукцию, западная уходит. Поэтому даже 100 рублей не будет бить по населению. Экономические агенты это перенесут. А для бюджета это будет просто позитивная ситуация", – говорит Остапкович.

В апреле же, по словам экономиста, существенных изменений в курсе доллара не произойдет.

"В ближайший месяц каких-то серьезных факторов для турбулентности и скачкообразного поведения американской валюты я не вижу. Сейчас идет и налоговый период. В общем в апреле доллар будет колебаться от 90 до максимум 94 рублей", – заключил эксперт.

Ранее экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников посоветовал копить деньги в рублях. По словам специалиста, в сравнении с долларом и евро у национальной валюты самые привлекательные ставки по депозитам. Вместе с тем он порекомендовал не хранить средства "дома под матрасом", поскольку из-за инфляции они обесцениваются.

