Курс доллара на Московской бирже вырос до 92,52 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс рубля в начале последних торгов квартала на Московской бирже незначительно снизился по отношению к доллару и юаню, но заметно прибавил к евро, следует из данных Московской биржи.

Так, американская валюта расчетами завтра на 07:08 по московскому времени выросла на 2 копейки, до 92,52 рубля. Китайской юань подорожал на 1 копейку, до 12,72 рубля. Евро снизился на 39 копеек, до 99,60 рубля.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли вкладываться в золотые украшения. По мнению кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, в этом нет никакого смысла. Исключение составляют только произведения ювелирного искусства. При этом обычные золотые изделия впоследствии продаются по цене лома.

