Крупный российский маркетплейс заменит магазины IKEA в 14 ТЦ Москвы

Крупный российский маркетплейс заменит магазины IKEA – новые точки появятся в 14 столичных торговых центрах. Кроме того, вместо ушедших брендов открываются новые: с начала 2024 года на российский рынок пришли уже шесть компаний, а еще 23 бренда готовятся к открытию.

Как отметили маркетологи, уход западных брендов подтолкнул локальные производство и розницу, появились российские бренды, которые активно заняли ушедшие ниши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.