Эксперты рассказали, кто чаще покупает элитное жилье

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Чаще всего жилье бизнес- и комфорт-класса покупают IT-специалисты, предприниматели, представители здравоохранения, государственного и муниципального управления, передает "Газета.ру" со ссылкой на исследование аналитиков.

Доля представителей IT-сферы, покупающих элитное жилье в ипотеку, составила 21% от общего числа покупателей квартир бизнес-класса. А от общего числа покупателей жилья в комфорт-классе – 16%. Квартиры бизнес- и комфорт-классов также приобретают предприниматели и владельцы бизнеса в сфере торговли, их доля составила 13%.

На втором месте из тех, кто обзаводится недвижимостью в данных сегментах, находятся представители здравоохранения, государственного и муниципального управления, юридической сферы – на них приходится около 8% покупок.

Несколько реже квартиры приобретают люди из сферы науки и образования, а также промышленности: металлургии, добывающей, легкой и пищевой. Обычно их доля не превышает 5%.

Ранее президент региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал, как сэкономить до 15% на приобретении квартиры в России. Эксперт советует будущим обладателям жилья хранить свои финансы на депозите и вести поиск подходящих вариантов для покупки. Цены на стройматериалы и стоимость жилья выросли, однако из-за сокращения спроса застройщик будет прибегать к акциям по снижению цен и будет предлагать рассрочку или пониженные ставки по кредиту.