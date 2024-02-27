27 февраля, 10:33Экономика
Магазины популярных брендов электроники стали распродавать остатки перед закрытием в РФ
Фото: depositphotos/teamtime
Специализированные магазины LG, Bosch и Sony стали закрываться в регионах РФ. В связи с этим они приступили к распродаже остатков товаров, сообщает газета "Коммерсант".
По словам представителей техподдержки, некоторые магазины будут работать до лета. Вместо закрытых магазинов уже появляются точки продаж поставщиков из Турции и Китая.
В газете уточнили, в начале февраля LG и Sony закрылись в столичном торговом центре "Афимолл Сити". Вместо LG там может заработать Grundig турецкой компании Arcelik. Как уточнили представители LG, причины закрытия заключаются в проблемах с поставками.
Также закрытие магазина в ТЦ "Амифолл Сити" подтвердили и в Sony. Три розничные точки бренда продолжат работать в Москве до лета для распродажи остатков.
Ранее первый магазин сети Redecoro начал свою работу в столичном ТЦ "Метрополис". Как ожидается, сеть займет нишу Zara Home и H&M Home. Там представлены предметы для декора, посуда, товары для кухни и ванной.
До этого управляющий партнер Redecoro Анастасия Кондакова сообщала, что сеть планирует открыть семь магазинов на территории РФ до конца 2024 года. Два из них планировали начать работать до конца 2023 года в столичных торговых центрах "Метрополис" и "Афимолл".
Redecoro пришел на замену ушедшим из России Zara Home и H&M Home
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