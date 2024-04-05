Собянин рассказал, как город помогает экспортерам выходить на зарубежные рынки

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Участники столичных экспортных акселераторов заключили контракты на 1,7 миллиарда рублей в 2023 году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Свыше 600 предпринимателей стали выпускниками специализированных программ при поддержке Москвы", – отметил мэр.

По его словам, многие компании впервые выходят на зарубежные рынки. Начинающие экспортеры заключили контракты на сумму более 200 миллионов рублей в 2023 году.

Мэр привел в пример несколько участников программ. Так, столичная анимационная студия продала в ОАЭ права на показ популярного мультфильма. А производитель косметической продукции заключил экспортный контракт с партнерами из Белоруссии.

Также компания, которая выпускает экспресс-тесты и реагенты для медицинских исследований, начала экспортировать свои изделия в Узбекистан.

Собянин уточнил, что в настоящее время идет прием заявок на программу "Экспортеры 2.0". Предприниматели могут оставить запрос на участие по ссылке.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что участники "Экспортеры 2.0" посетят занятия российских и международных экспертов. Встречи пройдут в кампусе Московской школы управления "Сколково".

По ее словам, программа обучения рассчитана на три месяца. В курс входит четыре модуля по разным практическим аспектам внешнеэкономической деятельности.