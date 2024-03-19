В Москве стартовал прием заявок на юбилейный поток акселератора для экспортеров

Фото: пресс-служба ДПиИР

Столичных предпринимателей пригласили принять участие в десятом потоке акселератора "Экспортеры 2.0". Об этом сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

На занятиях представители компаний смогут оценить потенциал сбыта продукции на внешнем рынке, приспособить товар под зарубежных покупателей и разработать свою стратегию.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, программа обучения рассчитана на три месяца. В курс входит четыре модуля по разным практическим аспектам внешнеэкономической деятельности. Например, в первых двух блоках предприниматели смогут провести анализ рынка и конкурентов, а также составить бизнес-план и разработать упаковку продукта. Еще два блока будут посвящены созданию дорожной карты выхода на экспорт и освоению навыков презентации.

Занятия с участием российских и международных экспертов будут проводиться в очном формате в кампусе Московской школы управления "Сколково". При этом, как уточнила Сергунина, правительство Москвы возьмет на себя софинансирование 85% стоимости обучения. По итогу курса выпускникам вручат дипломы.

Сергунина добавила, что многие участники во время обучения могут найти новых партнеров. Например, экспортер пищевой продукции в 2023 году подписал контракт на более чем 40 миллионов рублей с коллегами из Китая, а производитель косметики поставил продукцию в Азербайджан на сумму свыше 8,4 миллиона рублей.

"С момента запуска акселератора в 2019 году его участниками стали 237 столичных компаний. Общая сумма экспортных контрактов выпускников проекта превысила 2,6 миллиарда рублей. В этом году подготовиться к выходу на зарубежные рынки смогут еще 60 предпринимателей", – добавила Сергунина.

Заявку на акселератор можно подать до 3 мая на сайте Московского экспортного центра.

Ранее стало известно, что "Московская школа экспортера" провела более 130 мероприятий в прошлом году. Среди них были семинары, вебинары и онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в дружественных странах. По словам Сергуниной, в 2023 году при поддержке Москвы к работе за рубежом подготовились более 5,4 тысячи предпринимателей – на треть больше, чем в 2022-м.



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