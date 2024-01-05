Число участников мероприятий "Московской школы экспортера" выросло на треть за год

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"Московская школа экспортера" провела более 130 мероприятий в прошлом году. Среди них были семинары, вебинары и онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в дружественных странах, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

"За минувший год при поддержке Москвы к работе за рубежом подготовились более 5,4 тысячи предпринимателей – на треть больше, чем в 2022-м. Самыми востребованными стали программы, посвященные работе с турецкими маркетплейсами, цифровому продвижению в Латинской Америке и экспорту в Китай", – объяснила она.

Эксперты рассказали о логистике, налоговой системе, международных расчетах и повышении узнаваемости товаров в других странах.

Одним из самых популярных форматов мероприятий стали онлайн-сессии за рубежом. В 2023 году прошли свыше 30 таких мероприятий. Их участниками стали почти 700 представителей предприятий.

Ранее сообщалось, что за период с января по май 2023 года на 12,6% увеличился оборот столичных предприятий в сфере производства пищевой продукции. Он составил 243,1 миллиарда рублей. Больше четверти этого показателя обеспечили производители мясной продукции.

До этого Сергей Собянин заявил, что обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%. Речь идет о предприятиях, которые обеспечивают столицу едой, одеждой, лекарственными препаратами, стройматериалами и другими необходимыми товарами.

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