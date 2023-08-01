Оборот онлайн-торговли в Москве вырос на 18% в мае 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В мае 2023 года в Москве зафиксировали рост оборота онлайн-торговли на 18%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Онлайн-торговля продолжает пользоваться высоким спросом у потребителей. В мае текущего года ее оборот в столице увеличился на 18% к аналогичному периоду прошлого года", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

По словам Ефимова, преимуществом онлайн-торговли являются гибкая ценовая политика, расширение ассортимента, а также внедрение магазинами разных платежных опций.

Согласно данным столичного департамента экономической политики и развития, доля онлайн-покупок в общем обороте торговли Москвы за год увеличилась на 1,6 процентного пункта. В мае 2023 показатель составил 16,9 процентного пункта.

Наибольший прирост произошел в секторе продуктов питания. Оборот вырос на 35,6%, достигнув 19,6 миллиарда рублей. Увеличение оборота также произошло в продажах мебели и предметах домашнего интерьера (до 15, 2 миллиарда рублей), товаров для красоты и здоровья (до 6 миллиардов рублей).

Ранее стало известно, что прибыль крупных и средних прибыльных заводов Москвы за первый квартал 2023 года составила 2,5 триллиона рублей. По итогам первого квартала этого года к прибыльным относились около 8,3 тысячи, или более 67%, от более чем 12,4 тысячи крупных и средних предприятий столицы.

