Аналитики сообщили о начале восстановления спроса на аренду помещений в российских ТЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спрос среди арендаторов на помещения в торговых центрах начал восстанавливаться, но трафик в ТЦ наблюдается достаточно сдержанный. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Mall Index, которые привела Focus Technologies.

В Москве в начале июня Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тысячу квадратных метров торговых площадей, был на 2% ниже показателя за тот же период в 2022 году, в Санкт-Петербурге он упал на 1%, указано в публикации.

Аналитики отметили, что нынешний спад является кратковременным явлением, российский рынок в ближайшее время должен вернуться к росту.

По словам участников рынка, спрос на аренду торговых помещений начал расти, что произошло в том числе из-за выхода новых брендов. При этом они не развиваются достаточно быстро, отметили они, в связи с чем арендодатели не смогут поднять арендные ставки.

Лучше всего ситуация с арендой складывается на центральных торговых улицах, где доля пустых помещений находится на уровне прошлого года, добавили аналитики. Также наблюдается высокая активность в сегменте уличного стрит-ретейла, причем как в столице, так и в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что в РФ планируется открытие более 400 новых магазинов отечественных fashion-ретейлеров. Речб идет о Gloria Jeans, "Стокманн", Melon Fashion Group и других компаниях.

Глава департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов отметил, что после ухода западных компаний с российского рынка и прекращения их маркетинговой деятельности настало время возможностей для компаний из РФ.



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