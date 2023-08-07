В Москве вырос оборот предприятий по производству пищевых продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Оборот предприятий Москвы, занятых в сфере производства пищевой продукции, в первые пять месяцев этого года вырос на 12,6%. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Оборот компаний этой сферы за пять месяцев этого года достиг 243,1 миллиарда рублей – на 12,6% больше, чем годом ранее. Более четверти оборота обеспечили производители мяса и мясной продукции – около 63,7 миллиарда рублей. Почти 15%, или 35,3 миллиарда рублей, составила выручка производителей молочной продукции. Производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за этот же период заработали почти 33 миллиарда рублей", – рассказал Ефимов.

При этом доля производства пищевой продукции в общем обороте обрабатывающей промышленности с января по май составила 5%, что на 1,4 процентных пункта выше, чем годом ранее. Кроме того, на долю Москвы приходится около 6,3% общероссийского оборота производителей пищевой продукции.

Как уточнили в департаменте экономической политики и развития Москвы, лидерами по обороту в указанный период стали предприятия, специализирующиеся на переработке и консервировании фруктов и овощей. Их оборот вырос в 2,3 раза в годовом выражении. Также высокие показатели роста продемонстрировали предприятия по переработке и консервированию рыбы – 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день в Москве работают свыше 250 компаний в сфере производства пищевой продукции, из них 24 производителя имеют статус промышленного комплекса, который позволяет получать значительные налоговые льготы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%. Речь идет о предприятиях, которые обеспечивают столицу едой, одеждой, лекарственными препаратами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. В частности, производство одежды в Москве выросло на 36,6%, обуви – на 30%, а продуктов питания – на 23,6%.

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