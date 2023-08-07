Производство мясной продукции в Москве увеличилось на четверть за пять месяцев 2023 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выпуск мясной продукции в Москве за первые пять месяцев текущего года увеличился на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Владимира Ефимова.

Отмечается, что сегодня в столице работают 24 мясоперерабатывающих предприятия, на которых суммарно насчитывается порядка 14 тысяч сотрудников.

"Объем переработки и консервирования мяса и мясной продукции на московских предприятиях в мае 2023 года увеличился на 37% по отношению к предыдущему месяцу и более чем в два раза в сравнении с маем прошлого года", – сказал вице-мэр.

В свою очередь, глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский добавил, что ключевым продуктом столичных мясоперерабатывающих заводов являются колбасные изделия. За указанный период их было произведено больше 114,5 тысячи тонн, что позволило покрыть порядка 70% внутреннего спроса.

Ранее сообщалось, что оборот предприятий Москвы, занятых в сфере производства пищевой продукции, с января по май составил 243,1 миллиарда рублей. Это на 12,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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