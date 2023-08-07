Собянин сообщил об увеличении в Москве производства детских игр и игрушек почти в 1,5 раза

Фото: телеграм канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные компании в период с января по май 2023 года в 1,5 раза увеличили производство детских игрушек. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Выпуском этой продукции занимаются около 60 крупных и средних предприятий, где трудоустроено порядка 15 тысячи человек, а также многочисленные компании малого бизнеса. Это большой и очень важный сегмент промышленности, который вправе рассчитывать на поддержку правительства Москвы", – написал мэр.

Сейчас в столице функционируют Московский комбинат игрушек, предприятия "Научные развлечения", NexTouch, "Йохо", "Артотойз", "Крукед Клаб", Avoska.Space и другие. В частности, товары компании "Научные развлечения" используются в частных и государственных школах, детских садах, высших учебных заведениях и других, а предприятие "Йохо" с начала 2023 года выпустило более 86 тысяч кубиков для детей.

Помимо этого, в городе работают бренды "Солнышко Арт" и "Простые правила", выпускающие настольные игры, направленные на развитие воображения, фантазии и аналитического мышления у детей. В свою очередь, компания "Магматик" создает конструкторы из матов-подушек для безопасных спортивных игр.

Собянин обратил внимание, что столичные предприятия успешно занимают ниши ушедших с российского рынка иностранных фирм. Истории развития компаний являются частью картины новой индустриализации Москвы.

Ранее стало известно, что выпуск продукции с января по май 2023 года нарастили московские обрабатывающие производства. Они обеспечивают жителей города едой, одеждой, лекарственными препаратами, стройматериалами и другими необходимыми товарами. С начала текущего года их производительность выросла на 11,1%.



Собянин: обрабатывающие производства Москвы увеличили выпуск продукции на 11,1%