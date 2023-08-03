Объем производства автокомплектующих в Москве вырос почти на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С января по май 2023 года в Москве почти на 70% вырос объем производства автокомплектующих. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра рассказал, что столичные предприятия производят электронику, комплектующие и аксессуары для кузовов легковых автомобилей и автотранспортных средств для перевозки пассажиров и грузов.

"С января по май 2023 года объем производства автокомплектующих в Москве вырос на 68,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель мая прошлого года более чем в четыре раза", – сообщил Ефимов.

Подобных показателей удалось достичь путем замещения ушедших с российского рынка компаний. Сейчас в Москве функционируют 20 предприятий, которые занимаются производством комплектующих для машин.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, пояснил, что одна из столичных компаний планирует к концу 2023 года нарастить объем производства еще на 20%. Мощности завода позволяют выпускать до 200 быстрых и до 1,1 тысячи медленных зарядных устройств.

До этого московский производитель ортезов нарастил объем выпускаемой продукции на 30%. Сейчас в Москве производством лекарств, медицинского оборудования и изделий занимается свыше 200 промышленных предприятий.

