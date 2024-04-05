Половодье завершилось в столичном регионе

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В Москве и области завершился период половодья, сообщил начальник главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Александр Лекомцев.

Он отметил, что каждый год подтопления фиксируют в городском округе Луховицы, в бассейнах реки Оки и ее притоках. Лекомцев также предупредил, что в мае увеличится риск возникновения пожаров.

"Начало, первая декада мая, будет тяжелым в плане лесопожарной обстановки", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что на территории региона могут пройти весенние паводки из-за рекордного количества выпавшего снега. Под угрозой все русла рек и находящиеся в низинах населенные пункты.

26 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявлял, что в столичном регионе из-за установления положительной температуры воздуха началось половодье.