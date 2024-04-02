Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 11:45

Новости

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Собянин: зимние ярмарки выходного дня посетили полмиллиона человек

Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: для жителей Ховрина построят еще одну поликлинику

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Новости часа: в Москве начался первый этап добровольного квалификационного экзамена

Зимние ярмарки выходного дня в 2024 году посетили уже полмиллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, торговые площадки нового формата понравились горожанам. Они располагаются вблизи жилых домов и остановок городского транспорта.

В настоящее время в Москве работает 26 круглогодичных ярмарок выходного дня. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки – это еще порядка 30 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика