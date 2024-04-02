Собянин: в Москве работает 26 ярмарок выходного дня круглогодичного формата

Зимние ярмарки выходного дня в 2024 году посетили уже полмиллиона человек. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, торговые площадки нового формата понравились горожанам. Они располагаются вблизи жилых домов и остановок городского транспорта.

В настоящее время в Москве работает 26 круглогодичных ярмарок выходного дня. В конце апреля откроются традиционные сезонные ярмарки – это еще порядка 30 площадок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.