Мантуров заявил, что 100 европейских компаний из 500 официально ушли с рынка РФ

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Порядка 100 европейских компаний из 500 официально покинули российский рынок, большинство из них сохранили обратные опционы. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал на пленарной сессии Дня промышленности на выставке "Россия".

Глава ведомства привел цифры от Ассоциации европейского бизнеса. Он заявил, что не брал в расчет компании с оборотом менее полумиллиарда рублей в год.

"Из 500 пока официально ушло всего, соответственно 100, это 20%. При этом я не буду называть, какие из них, у большинства из них есть опционы по решению президента. Сейчас это ограничено двумя годами, но опционы такие есть", – цитирует Мантурова ТАСС.

По словам главы Минпромторга, из 350 крупных компаний США 66 покинули российский рынок. Это говорит о том, что Россия и ее потенциал интересен инвесторам, в том числе из-за стоимости энергоносителей, отметил он.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Максим Чирков выразил мнение, что многие зарубежные компании захотят вернуться на рынок РФ уже в 2024 году. По его словам, озвученные цифры в 1,5 триллиона долларов издержек из-за санкций против Москвы значительно занижены, в действительности они куда выше.

В свою очередь, директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков отметил, что министерство не считает необходимым вводить налоговые барьеры для компаний, которые покинули, а потом решили вернуться в РФ. Он подчеркнул, что инвесторам, захотевшим вернуться на российский рынок, будут только рады.



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