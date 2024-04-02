Радиочастотные фильтры начнут производить в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Производитель радиочастотных фильтров стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва". Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

По его словам, фирма выпускает различное оборудование для навигационной и телекоммуникационной аппаратуры, автомобильной электроники, радиостанций, смартфонов и других устройств для очистки сигнала от радиопомех.

"Сэкономленные благодаря налоговым льготам средства компания сможет инвестировать в новые разработки", – добавил Овчинский.

Речь идет об инновационном предприятии "Бутис", которое уже локализовало свое производство на площадке ОЭЗ в Печатниках. Здесь она выпускает полностью российские микроэлектронные изделия. Специалисты организовали полный цикл создания устройств, включая зоны вакуумного напыления, технохимической подготовки пластин, фотолитографии, дисковой резки пластин, сборки и другие.

Как рассказал гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев, фирма получила 450 квадратных метров помещений, где производят микроэлектронику с проектной нормой 300 нанометров.

"Они соответствуют классам ISO-7 и ISO-5, что подразумевает под собой строго регламентированные нормы по уровню содержания взвешенных аэрозольных частиц и примесей в воздушном пространстве", – уточнил он.

Глава компании Олег Машинин подчеркнул, что сейчас они уже исследуют перспективы расширения продуктовой линейки, в том числе в рамках комплексных проектов.

Столичная промышленность за 7 лет смогла нарастить объем производства в 2 раза, рассказывал ранее Сергей Собянин. Сейчас в Москве выпускается высокотехнологичное оборудование, лекарственные препараты и другая продукция.

Однако для компаний доступно больше 20 системных городских мер поддержки, среди которых субсидии и целевые займы, льготная аренда земли при строительстве предприятия и другие статусы, добавлял градоначальник.