Курс доллара поднялся выше 94 рублей впервые с 30 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс доллара превысил отметку в 94 рубля впервые с 30 октября 2023 года. Об этом свидетельствуют показатели торгов на Мосбирже.

Так, по данным на 07:46 по Москве, прирост составил 39 копеек – американская валюта подорожала до 94,04 рубля.

При этом курс юаня вырос до 12,9 рубля, а евро – снизился до 99,66 рубля.

Кандидат экономических наук Михаил Зельцер считает, что в ближайшем будущем курс доллара вряд ли дойдет до 100 рублей.

Он объяснил, что такое может произойти лишь при полном обнулении нормативов репатриации валютной выручки российских экспортеров и резком смягчении политики Банка России по ключевой ставке. Эксперт спрогнозировал, что к концу текущего месяца американская валюта будет стоить 92,5 рубля.

