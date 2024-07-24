Свыше 200 тысяч рабочих мест создано в Троицком и Новомосковском округах

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В Троицком и Новомосковском административных округах с момента присоединения к столице с 1 июля 2012 года создали свыше 200 тысяч рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общее число рабочих мест в ТиНАО сейчас приближается к 300 тысячам. Это превышает их количество до присоединения территорий к столице более чем в 3,5 раза.

Всего в этом году планируется ввести в эксплуатацию в ТиНАО порядка 800 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости. Речь идет о производственных и социальных объектах, на которых появится еще 14 тысяч рабочих мест.

Сейчас на территории Троицкого и Новомосковского округов действуют более 220 различных производств. Кроме этого, примерно 10% новых рабочих мест из всего объема создаются на первых этажах жилых комплексов, где предприниматели открывают магазины, кафе, мастерские, ателье, офисы.

К 2030 году в ТиНАО создадут еще 100 тысяч рабочих мест. Более 2,7 тысячи уже создали благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда, которая реализуется в столице с 2020 года.

В рамках программы создания МПТ, которая реализуется в соответствии с постановлением Сергея Собянина, на территории ТиНАО ввели в эксплуатацию промышленный технопарк, комплекс по производству модульных зданий, две школы, три детских сада и логистический парк.

Также в рамках программы в округе появится более 58 новых объектов, где будут созданы рабочие места более чем для 72 тысяч человек.

Ранее город выделил 10 земельных участков площадью 131,3 гектара в рамках МаИП для строительства промышленных объектов в ТиНАО. Площадь объектов может составить более 800 тысяч "квадратов". Объем инвестиций в реализацию проектов превысит 80 миллиардов рублей. Общая площадь строящейся недвижимости будет более 400 тысяч "квадратов".