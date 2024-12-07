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07 декабря, 20:36

Политика

Маск заявил, что США не должны участвовать в зарубежных военных конфликтах

Фото: ТАСС/AP/Allison Robbert

Соединенные Штаты должны держаться подальше от участия в зарубежных военных конфликтах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, передает ТАСС.

"В общем, мы должны держаться подальше от иностранных войн", – написал он в соцсети Х.

При этом Маск допустил участие США в вооруженных конфликтах других стран при условии угрозы "миру во всем мире".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Трамп назвал происходящее там бардаком. Он также добавил, что нужно "дать этой ситуации разрешиться самой по себе".

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял в интервью журналисту Такеру Карлсону, что Соединенные Штаты "подкармливают" некоторых курдских сепаратистов в Сирии. Россия, в свою очередь, планирует обсудить с представителями Турции и Ирана, как перекрыть каналы финансирования и вооружения исламистских группировок в Сирии.

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