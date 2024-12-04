Маск заявил, что США близки к фактическому банкротству

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил о риске банкротства для Соединенных Штатов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Америка очень быстро идет к фактическому банкротству", – написал Маск.

Таким образом предприниматель прокомментировал пост с прогнозом о росте государственного долга США.

В июле комиссия по национальной оборонной стратегии США заявила, что растущий дефицит бюджета США представляет угрозу национальной безопасности страны.

В свою очередь, в Кремле отмечали, что государственный долг США, впервые в истории превысивший 35 триллионов рублей, вряд ли затормозит милитаристские устремления Вашингтона.