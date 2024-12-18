Москвич задержан за дрифт вокруг новогодней елки в Видном

Москвич, дрифтовавший на машине вокруг новогодней елки на одной из площадей подмосковного Видного, задержан правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале

По данным ведомства, сперва водитель заехал под запрещающий дорожный знак на площадку перед кинотеатром, а после стал совершать опасные маневры вокруг новогодней елки, создавая угрозу для окружающих.

В результате водителя, нарушившего правила ПДД, установили сотрудники Госавтоинспекции. Им оказался 20-летний житель столицы. На него завели дело по статье о хулиганстве. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также на москвича составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ.

Ранее 30-летнего водителя эвакуатора привлекли к ответственности. На видео, опубликованном в Сети, эвакуаторщик устраивает дрифт по оживленным улицам города и перевозит на своем борту, вне кабины, пассажира. На водителя составили несколько административных протоколов, в том числе за нарушение перевозки пассажира.

