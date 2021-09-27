Производство вакцины от COVID-19 "Бетувакс" начнется в первой половине 2022 года

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Производство препарата "Бетувакс" для вакцины от коронавирусной инфекции может начаться в первой половине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артура Исаева.

"Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года", – заявил Исаев.

Позднее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что клинические исследования "Бетувакс" стартуют в начале октября.

Ранее Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины. Речь идет о первом и втором этапах испытаний, их планируется провести на 170 пациентах. Разрешение выдано до 31 августа 2022 года. Препарат производится в виде суспензии для внутримышечного введения.