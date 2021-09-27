Производство вакцины от COVID-19 "Бетувакс" начнется в первой половине 2022 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Производство препарата "Бетувакс" для вакцины от коронавирусной инфекции может начаться в первой половине 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров "Института стволовых клеток человека" Артура Исаева.
"Я надеюсь, что именно в следующем году все начнется. Я рассчитываю, что в первой половине года", – заявил Исаев.
Позднее в понедельник, 27 сентября, стало известно, что клинические исследования "Бетувакс" стартуют в начале октября.
Ранее Минздрав одобрил проведение клинических испытаний вакцины. Речь идет о первом и втором этапах испытаний, их планируется провести на 170 пациентах. Разрешение выдано до 31 августа 2022 года. Препарат производится в виде суспензии для внутримышечного введения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: