Минздрав РФ заявил о развернутых в стране 183 тыс коек для пациентов с COVID-19

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На сегодняшний день более 183 тысяч коек остаются перепрофилированными в госпиталях для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

"В периоды снижения числа активных случаев мы оперативно переводим коечный фонд под оказание медицинской помощи по их основному профилю, таким образом оперативно восстанавливая объемы оказания плановой помощи", – цитирует ТАСС пресс-службу министерства.

За минувшие сутки в России подтвердили 25 667 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 971 из них болезнь проходила без клинических проявлений. На Москву пришлось 3 062 случая.

Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 318 650 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Калмыкия – 0,06%, Республике Тыва – 0,06%, Удмуртской Республике – 0,1%.

От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 1 002 человека, за весь период пандемии умер 301 271 человек. За минувшие 24 часа в стране выздоровели 41 645 человек, за все время – 9 139 166.