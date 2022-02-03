Врач объяснил, почему люди страдают от постковидного синдрома

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Постковидный синдром не является уникальной особенностью коронавируса, подобные состояния могут возникнуть после любого тяжелого заболевания, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Постинфекционный синдром возникает после любого тяжелого вирусного заболевания: гриппа, ветрянки, пневмококковой, хламидийной инфекции, ВИЧ-инфекции и даже гепатита. То есть он не является прерогативой именно коронавирусной инфекции", – заявил специалист.
По словам Мясникова, люди продолжат сталкиваться с последствиями данных заболеваний даже после полной победы над пандемией. Он пояснил, что они очень похожи на состояние после перенесенного COVID-19. В качестве примера врач назвал последствия гепатита, которые выражаются в недомоганнии, слабости, боли и нарушении некоторых функций организма.
Мясников отметил, что постинфекционный синдром может возникнуть и после легко перенесенного COVID-19, однако в таком случае он проявляется значительно слабее. Специалист добавил, что сильный страх перед коронавирусом, выработавшийся в начале пандемии, привел к тому, что сегодня люди склонны списывать любое недомогание на перенесенный коронавирус.
"Любая боль в спине, давление, еще что-то. Они все это приписывают перенесенному ковиду. Хотя это болячки, которые они набивали себе всю жизнь сидячим образом жизни и любовью к выпечке и пельменям", – заключил медик.
Ранее Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме. В ведомстве отметили, что термин "постковидный синдром", обозначающий состояние после перенесенного COVID-19, уже включен в международную классификацию заболеваний.
Отмечается, что он может длиться 6 месяцев и больше. Находясь в таком состоянии, люди нередко жалуются на одышку, проблемы с обонянием и вкусами, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.
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