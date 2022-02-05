В Москве за сутки госпитализировали 7% от числа выявленных случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Москве госпитализировали 1 566 человек с коронавирусом, что составило 7% от числа всех выявленных случаев, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Специалисты отмечают, что с учетом доминирования штамма "Омикрон" и особенностей течения заболевания при нем для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем.

На искусственной вентиляции легких находятся 576 пациентов. Выздоровели за сутки 13 840 человек. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 021 805.

За последние сутки выявлено 22 444 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 82 пациента с COVID-19.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что у привитых людей антитела к "скрытому" подвиду "Омикрона" BA.2 вырабатываются быстрее, чем у неиммунизированных.

Он также отметил, что многие привитые могли переболеть "Омикроном", из-за чего у них выработалась дополнительная защита. В связи с этим Поздняков допустил, что распространение BA.2 будет менее быстрым и массовым, в отличие от других вариантов коронавируса.

Коронавирус может стать сезонным заболеванием к осени этого года. Такое мнение ранее выразил главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.