В России за сутки госпитализировали 12 749 человек с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В России за последние сутки зафиксировано 12 749 госпитализаций с диагностированным коронавирусом. Такие данные приводятся в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Количество госпитализаций оказалось на 29,3% меньше, чем днем ранее, 5 февраля. Полностью выздоровели 59 583 пациента.

За сутки зафиксирован 661 летальный исход.

Согласно последним данным, в России подтвержден 180 071 новый случай коронавируса в 85 регионах. В Санкт-Петербурге выявили 21 448 случай заражения COVID-19, в Москве – 18 856, в Московской области – 10 443, в Челябинской области – 5 354, в Воронежской области – 4 891.

Всего с начала пандемии в России выявлено 12 810 118 случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 335 414 летальных исходов, выздоровел 10 569 271 пациент с ранее диагностированной болезнью.

В России с 6 февраля вступили в силу новые правила Роспотребнадзора о карантине – отменяется изоляция для граждан, которые контактировали с больным COVID-19. Если лечение составляло семь и более дней, то для выписки не нужен отрицательный ПЦР-тест. Если же срок лечения был менее недели, то отрицательный тест для выписки обязателен.

В Москве отменили применение карантина по коронавирусу в классах школ и группах детских садов. Очные занятия в детских образовательных учреждениях возобновятся 7 или 8 февраля по решению администрации.