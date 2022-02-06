Главный онколог Минздрава допустил рост числа случаев запущенного рака из-за COVID-19

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Количество случаев запущенных онкологических заболеваний и летальность могут увеличиться в будущем из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК.

По его словам, число выявленных злокачественных новообразований увеличилось с 2017 года из-за улучшения диагностики и скрининга. Однако в 2020 году на этом показателе негативно сказалась пандемия.

Каприн отметил, что чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения.

"В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года", – заявил Каприн.

В докладе Счетной палаты говорится, что за девять месяцев 2021 года в России выявили свыше 791 000 злокачественных образований. При этом 19,3% из них достигли поздней стадии.

Однако эксперт положительно оценил работу онкологической службы в пандемии. По его словам, благодаря онкодиспансерам удалось организовать участки эпидемиологической безопасности, куда госпитализировали только пациентов с онкозаболеванием.

"Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию", – заключил Каприн.

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