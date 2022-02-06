Главный онколог Минздрава допустил рост числа случаев запущенного рака из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Количество случаев запущенных онкологических заболеваний и летальность могут увеличиться в будущем из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн в интервью РБК.
По его словам, число выявленных злокачественных новообразований увеличилось с 2017 года из-за улучшения диагностики и скрининга. Однако в 2020 году на этом показателе негативно сказалась пандемия.
Каприн отметил, что чем раньше выявлено заболевание, тем выше успех лечения.
"В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года", – заявил Каприн.
В докладе Счетной палаты говорится, что за девять месяцев 2021 года в России выявили свыше 791 000 злокачественных образований. При этом 19,3% из них достигли поздней стадии.
Однако эксперт положительно оценил работу онкологической службы в пандемии. По его словам, благодаря онкодиспансерам удалось организовать участки эпидемиологической безопасности, куда госпитализировали только пациентов с онкозаболеванием.
"Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию", – заключил Каприн.
Ранее молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев предупредил, что коронавирус приводит к ускоренному старению. По словам специалиста, при этом заболевании организм человека за десять дней испытывает нагрузку, которая обычно распределяется на десять лет. Он подчеркнул, что по этой причине COVID-19 опасен для пожилых людей.
В России ослабили некоторые ограничения по коронавирусу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: