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Общество

Диетолог объяснила, почему отказ от сахара улучшит сон и состояние кожи

Фото: depositphotos/bit245

Сокращение сахара в ежедневном рационе улучшит сон, память и состояние кожи, а также уменьшит риск развития инсулинорезистентности. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

По ее словам, полностью отказываться от него не стоит: глюкоза и сахароза – основные источники энергии. Однако лучше сократить употребление сахаросодержащих продуктов по вечерам.

"Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм ее расходует. А если мы будем получать ее в вечернее время, то ее всплеск может нарушить наш сон и ночной отдых", – объяснила диетолог.

Это опасно для жителей больших городов, которые и так часто находятся в стрессе, испытывают тревогу, из-за чего также нарушается режим. А если нет хорошего сна, то нет и возможности восстановиться, отметила врач.

Отказ от сахара хотя бы в минимальных значениях позволит улучшить сон, обеспечить восстановление, а значит, и самочувствие и внешний вид.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Также ученые выяснили, что избыток сахара может не только откладываться в жир, но еще и встраиваться в структуру белков. Из-за этого страдает кожа, продолжила эксперт.

"Этот процесс называется гликирование белков, из-за него наша кожа теряет эластичность. Это очень благоприятный момент для появления ранних морщин и усугубления уже имеющихся. То есть избыток сахара напрямую может привести к преждевременному старению", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".

Чтобы негативных последствий не происходило, важно исключить продукты, содержащие большое количество сахара, например покупные соки и нектары.

Кроме того, есть продукты, на которые не подумаешь, что там есть сахар, к примеру колбаса. В ней находится три грамма, то есть больше половины чайной ложки. Также мы получаем лишний сахар из соусов, кетчупов.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Исключение таких продуктов из рациона уменьшит риск инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не реагируют на него. Из-за этого глюкоза в крови практически не поддается контролю.

"Ее уровень может повышаться, а это разрушительно для нас. И вообще, когда в организме регулярно наблюдается избыток сахара, то он переходит в жировой запас. А это приводит к ожирению печени – жировому гепатозу", – предупредила Чехонина.

Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету. По словам специалиста, растворенный в этом напитке сахар быстро всасывается в кровь.

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