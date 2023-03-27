08:30Общество
Диетолог объяснила, почему отказ от сахара улучшит сон и состояние кожи
Фото: depositphotos/bit245
Сокращение сахара в ежедневном рационе улучшит сон, память и состояние кожи, а также уменьшит риск развития инсулинорезистентности. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.
По ее словам, полностью отказываться от него не стоит: глюкоза и сахароза – основные источники энергии. Однако лучше сократить употребление сахаросодержащих продуктов по вечерам.
"Если мы энергию получаем с утра, в первой половине дня, то, естественно, наш организм ее расходует. А если мы будем получать ее в вечернее время, то ее всплеск может нарушить наш сон и ночной отдых", – объяснила диетолог.
Это опасно для жителей больших городов, которые и так часто находятся в стрессе, испытывают тревогу, из-за чего также нарушается режим. А если нет хорошего сна, то нет и возможности восстановиться, отметила врач.
Также ученые выяснили, что избыток сахара может не только откладываться в жир, но еще и встраиваться в структуру белков. Из-за этого страдает кожа, продолжила эксперт.
"Этот процесс называется гликирование белков, из-за него наша кожа теряет эластичность. Это очень благоприятный момент для появления ранних морщин и усугубления уже имеющихся. То есть избыток сахара напрямую может привести к преждевременному старению", – рассказала она в интервью программе "Доктор 24".
Чтобы негативных последствий не происходило, важно исключить продукты, содержащие большое количество сахара, например покупные соки и нектары.
Исключение таких продуктов из рациона уменьшит риск инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки теряют чувствительность к инсулину и не реагируют на него. Из-за этого глюкоза в крови практически не поддается контролю.
"Ее уровень может повышаться, а это разрушительно для нас. И вообще, когда в организме регулярно наблюдается избыток сахара, то он переходит в жировой запас. А это приводит к ожирению печени – жировому гепатозу", – предупредила Чехонина.
Ранее кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова предупредила, что злоупотребление сладким чаем может привести к диабету. По словам специалиста, растворенный в этом напитке сахар быстро всасывается в кровь.
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