Врач-гастроэнтеролог рассказал, кому нельзя пить минеральную воду

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Из-за большого содержания натрия в составе минеральной воды ее употребление может повлечь за собой отеки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на гастроэнтеролога Андрея Якушева.

Дело в том, что натрий представляет собой регулятор объема циркулирующей крови и является одним из так называемых осмолярных веществ, которые способны менять концентрацию воды в организме. Таким образом, натрий при попадании в организм способен буквально стягивать на себя всю воду.

В связи с этим, отметил специалист, людям с отечным синдромом не рекомендуется употреблять большое количество минеральной воды. То же касается соли и хлеба.

Помимо этого, от употребления минеральной воды без консультации врача стоит воздержаться и людям с заболеваниями почек, гипертонической болезнью, хронической сердечной недостаточностью или циррозом печени. Якушев объяснил, что при таких заболеваниях у человека уже нарушена система, которая регулирует объем крови и внеклеточной жидкости. Натрий может крайне негативно повлиять на это, добавил он.

При этом, по словам врача, пациентам с тяжелой хронической сердечной недостаточностью и циррозом печени можно употреблять не более двух граммов натрия в сутки, а для людей с умеренными изменениями либо с артериальной гипертензией – не более пяти граммов.

Здоровым людям минеральная вода не навредит, однако злоупотреблять ею, как и любыми другими продуктами, все же не стоит, заключил гастроэнтеролог.

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