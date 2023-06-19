Минфин сообщил о планах отказаться от бумажных акцизных марок на табачной продукции в РФ

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Минфин России планирует отказаться от бумажных специальных марок на никотинсодержащей продукции и перейти на цифровую маркировку. Об этом сообщает ТАСС.

Механизм контроля полноты уплаты акциза на табачную и никотинсодержащую продукцию с помощью цифровой маркировки Минфин разрабатывает вместе с ФНС и оператором системы цифровой маркировки "Честный знак".

Данная работа проводится для оценки возможности перехода на уплату акциза на основе данных госсистемы маркировки, бумажные марки уйдут в прошлое.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года в России планируется ввести на табак и пиво цифровой акциз вместо бумажного. Ожидается, что данная мера позволит сэкономить бюджету более 2 миллиардов рублей ежегодно.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 марта ставки акцизов на сигареты и жидкости для вейпов. Ставка акциза на сигареты и папиросы с 1 марта по 31 декабря 2023 года достигнет 2 603 рублей за тысячу единиц плюс 16% расчетной стоимости. С 1 января по 31 декабря 2024 года данный акциз повысится до 2 707 рублей.

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