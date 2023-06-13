В России предложили установить таможенную пошлину на вейпы и айкосы

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В России могут ввести таможенную пошлину на вейпы и айкосы. С инициативой выступила Счетная палата РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Специалисты обратили внимание, что в настоящее время есть разница ставок для ввоза электронных сигарет и других приборов для курения. Авторы инициативы предлагают установить такую же таможенную пошлину, которая действует на ввоз в Россию кальянов и курительных трубок – 13%.

"Аудиторы контрольного органа предлагают выровнять тарифное обложение для никотинсодержащей продукции, повысив нулевую ставку до уровня не менее 13%. В результате дополнительные поступления в казну могут составить 4,5 миллиарда рублей в год", – отмечается в материале.

Увеличение размера таможенной пошлины считается нормальной практикой в рамках борьбы с курением, отметил председатель "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. По его мнению, на такие приборы нужно устанавливать высокую цену, они не должны быть дешевыми и доступными.

Ранее Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним гражданам в России. Закон также предусматривает запрет оборота ароматизированных жидкостей, включая безникотиновые, которые способны усиливать зависимость. Помимо этого, документ запрещает открыто выставлять вейпы на витрины магазинов.

Согласно документу, будут внесены изменения, которые окажутся направлены на полное исключение продажи таких устройств, расходников и продажи вейпов на ярмарках, выставках, в розничной и разносной торговле, а также через автоматы.



Новые ограничения по продаже вейпов начали действовать в России