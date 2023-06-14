Число пострадавших от отравления суррогатным сидром в России возросло до 106

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Количество пострадавших от отравления суррогатным сидром в РФ увеличилось до 106, включая пятерых детей, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщает ТАСС.

"С нарастающим итогом, просто произнесу – с 3 июня пострадали 106 человек, в том числе 5 детей, погибли 35 человек, в том числе один ребенок", – сказал он.

Мурашко добавил, что алкоголь уносит множество жизней в РФ. Он также подчеркнул необходимость применения воспитательных норм и дополнительных ограничений в отношении детей.

О первых случаях массового отравления стало известно 5 июня. Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер сидр" были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены предпринимателю из Самары, он являлся владельцем производства напитка марки "Мистер сидр".

Отмечалось, что Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ.



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